Драка и слезы участников: самые яркие моменты второго эфира «Холостячки»

Вышел второй выпуск романтического реалити «Холостячка» (СТБ). Главная героиня проекта актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжила узнавать мужчин, которые на первой вечеринке получили бутоньерку, а вместе с ней и шанс побороться за ее сердце.

— Я состоялась как актриса, теперь хочу состояться, как женщина, — сказала Ксения.

За сердце героини продолжают сражаться двенадцать мужчин. Все они поселились в большом загородном доме.

Все время Ксении занято работой и сыном, даже романтику актриса видит только в кадре. Поэтому ведущий Григорий Решетник предложил мужчинам подготовить презентации с идеями романтического свидания. Холостячка могла выбрать из всех только три свидания, которые больше всего ее заинтересовали.

— Это крутая идея, — сказал Андрей.

— Моя стратегия — сделать выбор от сердца, — решил Андрей.

Парни приглашали Ксению встретить рассвет, отправиться в путешествие и записать вместе песню.

— Это очень сложный момент отбора свиданий, в первую очередь, потому что я должна выбрать только три, — сказала Ксения. — Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной.

Жажда заполучить внимание Холостячки создала между мужчинами напряжение и неминуемую конкуренцию. Конфликт разгорелся между Артемом и Сергеем.

— Пасть закрой!— неожиданно грубо обратился к парню Артем и не в силах сдерживать эмоции, подошел и ударил Сергея по лицу.

— Я сделал то, что должен был, — ничуть не смутился Артем, который профессионально занимается боевыми искусствами.

— Артем не адекватно смотрит на вещи, — был шокирован Сергей.

— Просьба — сдерживайте себя, — сказал ведущий проекта Григорий Решетник, узнав о конфликте. — Наше шоу не про тех, кто сильнее, а про любовь.

Григорий озвучил имя того, кому досталось первое свидание сезона. Им оказался 28-летний комик Андрей Рыбак. Парень пригласил Ксению полетать на вертолете, отправив в виде приглашения сцену из фильма «50 оттенков серого».

— Андрей мне нравится, как мужчина, — призналась Ксения за кадром.

— Я боюсь летать, — сказала Ксения, оказавшись вместе с Андреем в вертолете. — Это самое крутое романтическое свидание в моей жизни.

Холостячка была в восторге от полета. Приземлившись, Ксения призналась Андрею, что была расстроена его вызывающим поведением во время первой вечеринке.

— Я не совсем понимал, что должен там делать, — оправдывался Андрей.

Пара приехала в загородный комплекс, где у них был запланирован ужин.

— Я в жизни сделал много глупостей в отношениях с девушками, — признался Андрей.

— Для него это было очень лично, — растрогалась Ксения.

В это время в доме Артем попросил прощения у Сергея.

— Я не должен был так поступать, — признался Артем. — Я перегнул «палку».

Андрей Рыбак признался Ксении, что его бывшая девушка — Ольга Виноградова — она участвовала в минувшем проекте «Холостяк».

— У меня были опасения по поводу тебя до первой вечеринки, — признался андрей. — Сейчас мне нравится с тобой, что мы говорим. Если я увижу взаимность, то готов пройти через это все. Но, если я засомневаюсь, то спрошу и ты ответишь мне честно.

Ксения пообещала ему сказать правду.

— Думаю, у Андрея есть все шансы построить отношения со мной, — сказала за кадром Ксения.

Андрей пообещал Холостячке сюрприз. Он достал коробочку, встал на колено и со словами «Весь мир к твоим ногам», подарил Ксении браслет на ногу. А затем предложил искупаться в бассейне.

— Ксюша в купальнике выглядела прекрасно! — сказал Андрей.

— У нас было сближение на психологическом уровне, — признала Ксения.

Холостячка не дала розу после свидания, предложив вернуться к разговору на Церемонии.

Вторым на свидание отправился владелец ресторана Евгений, который пригласил Ксению в гастрономическое приключение.

— Я в предвкушении, — призналась, собираясь на встречу, Холостячка. — Мне главное себя расслабить и мужчину рядом. Хочу очаровываться каждым мужчиной.

Евгений предложил сделать с Ксенией вместе пасту с сливочным соусом. Холостячка призналась, что не очень умеет готовить, но для парня это оказалось не важным.

— Можешь просто стоять и наслаждаться, — предложил ей Евгений.

Парень рассказал, что помимо юридического бизнеса, он открыл ресторан вместе со своей бывшей возлюбленной.

— Важно после отношений оставаться друзьями, — признала Ксения.

— Мы встретились на космическом уровне, — решил Евгений.

Григорий Решетник предложил парням телефоны, чтобы записать видео для Ксении, разрекламировав себя.

В это время Ксения и Евгений ужинали на крыше с видом на вечерний Киев.

— Кайфуй на пути к своим мечтам, — пожелал Ксении Евгений.

В финале свидания Холостячка подарила Евгению розу.

Третье свидание досталось Игорю, который пообещал Ксении лучшее свидание в ее жизни.

Парень решил увезти Холостячку во Львов.

— Мы проведем во Львове два дня, — был доволен своей идеей Игорь, но ей так и не суждено было сбыться.

По дороге к Игорю, Назар перехватил Ксению на байке.

— Мне хотелось подарить ей острые ощущения, которые она запомнит, — сказал Назар.

Холостячка не знала, что подарила свидание другому и с удовольствием прокатилась с Назаром на байке и даже предложила парню вместе прыгнуть с джампинга.

— Я почувствовала волнение и страх, — призналась Ксения. — Назар стал моим проводником.

— Для меня это было очень важно, — сказал Назар, готовясь к совместному прыжку.

— Я никогда так не кричал, — восхищался Назар, после прыжка. — Я почувствовал себя настоящим мужчиной. Это был букет адреналина!

— Общий опыт нас сблизил, — заключила Ксения.

Пара приехала в развлекательный центр, где Назар решил познакомить Ксению с сыном. Вместе с Платоном оказалась и его мама.

— Это было странно, — признала Ксения, но быстро нашла общий язык с мальчиком.

Ксения, Назар и Платон пошли вместе на батуты.

— Я бы с удовольствием прокатилась на «американских горках», — предложила Холостячка.

В финале свидания Назар таки признался, что он «выкрал» Ксению.

— Мы боремся за любовь, — сказал Назар. — Я не хочу ни с кем делиться.

Ксения была потрясена, но таки оценила старания парня и подарила ему розу.

— Все остальное на твоей совести, — сказала Ксения.

— Я решил украсть Ксюшу, потому что всегда борюсь за свое счастье и слишком ревнивый, чтобы с кем-то ее делить, — признался «ФАКТАМ» Назар Дзивульский. — В жизни я тоже стараюсь заполнить собой пространство человека, который мне интересен.

Холостячка решила проверить участников на физическую выносливость. Главная героиня спланировала для парнейтурнир, в котором должен определиться самый быстрый, спортивный и, главное, целеустремленный мужчина.

Но перед началом соревнований, Ксения поговорила с Игорем, чтобы понять, почему сорвалось его свидание.

— Я думала, что ты уступил Назару свидание, — рассказала Ксения. — Но оказалось, что он поступил по отношению к тебе не честно.

Участникам предложили поделиться на команды и пробежать довольно серьезную полосу препятствий. При этом было предусмотрено одно усложнение — соревноваться с большим макетом Мишиной на плечах! Несмотря на командное задание, победителем мог стать лишь один участник, который получит определенную привилегию.

После пройденной полосы препятствий, в суперфинале встретились два лидера — Артем и Сергей. Лучшим оказался Сергей.

— Ты меня покорил, — призналась Ксения, вручая Сергею розу.

Ксения пригласила на разговор Александра Эллерта. Еще со времени первой вечеринки между ними возникло непонимание.

Эллерт рассказал, что он дважды был женат и у него есть 12-летняя дочь.

— Меня рядом с Ксенией колотит, — признался Саша. — Не могу связать двух слов. Я был просто как зачарованный.

Церемония роз началась с разговора Ксении с Артемом и Сергеем. Холостячка хотела разобраться, какой у них произошел конфликт.

— Я чувствовал себя, как у директрисы в школе,— признался Сергей.

— Не хочу, чтобы подобное повторялось, — сказала Холостячка.

Ксения пригласила на разговор Илью. Еще при встрече парень подарил Холостячке картину, которую они должны были нарисовать вдвоем.

— Надо идти на компромиссы,— сказал Илья.

— Хочу, чтобы рядом со мной был спокойный мужчина, — не скрывала Ксения. — Илья вызывал у меня вопросы.

Пошел на разговор с Холостячкой и фотохудожник Константин. Ксению удивило, что у него не оказалось к ней никаких вопросов.

— Просто я не был готов к разговору,— оправдывался Костя.

Первым розу на Церемонии получил Игорь. Затем Алексей, Илья, Костя, Артем, Андрей Рыбак и Александр. Исполнитель Андрей Шатырко даже расплакался, получая цветок.

Проект покинул фотограф Володя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Холостячка» опубликовала пикантное фото в ванной.

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