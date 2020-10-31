Минус 45 кг: стало известно, как похудела певица Адель

После того как на прошлой неделе британская певица Адель выступила в роли ведущей популярного американского комедийного телешоу Saturday Night Live, количество людей, ищущих в Google диету, благодаря которой ей удалось сбросить 45 килограммов, резко возросло.

Обэтом пишет The New York Post.

Оказалось, что таких «весомых» успехов 32-летняя звезда добилась благодаря диете Sirtfood.

Ее запустили в 2016 году два диетолога из Соединенного Королевства — Эйдан Гоггинс и Глен Маттен. В основе диеты — идея о том, что группа белков, называемых сиртуинами, которые участвуют в регуляции метаболизма, воспаления и старения, может быть ускорена употреблением определенных продуктов, богатых классом фитонутриентов, называемых полифенолами.

Помимо Адель сторонниками Sirtfood являются Пиппа Миддлтон и принц Гарри.

Сами создатели предпочитают называть не диетой, а «системой питания» и антиэйджинговой экспресс-программой, которая выведет организм, что называется, на пик формы.

Гоггинс называет ее «стимулятором производительности» и особенно рекомендует футболистам, регбистам и участникам морских регат

В список продуктов, которые используются в Sirtfood, входят яблоки, сою, капусту, чернику, клубнику, темный шоколад (85% какао), красное вино, зеленый чай матча, лук и оливковое масло.

При этом диета имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К первым относят то, что план питания поощряет выбор продуктов, богатых полифенолами, которые также являются хорошими источниками витаминов, минералов и пищевых волокон, и могут быть рекомендованы в ряде диет, предназначенных для помощи в регулировании веса, или как часть здорового, сбалансированного плана питания. Диета для похудания будет эффективной, если будет обеспечено устойчивое общее дневное ограничение энергии. Поэтому самым большим преимуществом диеты Sirtfood является ежедневное ограничение энергии и человек, скорее всего, похудеет, если будет придерживаться этой диеты.

К «минусам» относится то, что включаемые в нее продукты (к примеру, красное вино и шоколад), нужно все-таки ограничиваться и принимать в небольших порциях. Кроме того, как и большинство ограничительных диет, первая фаза может быть сложной и не рекомендуется людям с сопутствующими заболеваниями без наблюдения медицинского работника. Быстрая потеря веса может увеличить риск образования камней в желчном пузыре и аменореи (отсутствие менструального цикла). Еще один недостаток — продукты из списка бывает сложно достать в отдельных странах или они слишком дорогие.

При этом наука говорит, что большинство исследований изучали опосредованные сиртуином эффекты ограничения энергии у червей, мышей или определенных тканей тела. Но никакие исследования не проверяли влияние диет, которые изменяют содержание полифенолов, на действие сиртуинов, опосредующих потерю веса. Поэтому каждый человек должен сам принимать решение, стоит ли ему садиться на «диету Адель».

Ранее «ФАКТЫ» писали о секретах похудения российской телеведущей Насти Ивлеевой — она смогла за время карантина похудеть на почти 10 килограммов, чем вызвала неподдельный интерес у подписчиков (и особенно подписчиц) в Сети.

Фото: instagram.com/adele/

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