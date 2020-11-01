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Шоу-бизнес

Вот уже 9 лет: жена Петросяна сделала интимное признание

8:46 1 ноября 2020
Татьяна Брухунова

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжила серию неожиданных признаний своим фолловерам в Instagram (напомним, ранее она сообщила, что задумалась о втором ребенке от любимого).

На этот раз она дала понять, что их с Петросяном отношения длятся уже 9 лет (с 2011 года) — именно столько Татьяна занимается его гардеробом. При этом с Еленой Степаненко артист развелся только в ноябре 2018 года.

Так она ответила на вопрос: «Ваш муж спрашивает совета в выборе той или иной одежды?».

В другом сториз она отметила, что «любому нормальному мужчине важен комфорт близкого человека», даже если под комфортом любимая понимает пижаму в качестве домашней одежды.

Татьяне Брухуновой — 31 год. В марте 2020 года у них с Петросяном родился мальчик Ваган, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. Также у юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

Фото instagram.com/bruhunova/

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