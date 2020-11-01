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Шоу-бизнес

«Помогите!!!» Харламов показал вопли «сотрудника» шоу «Давай поженимся»

10:34 1 ноября 2020
Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов продолжает троллить популярную телепередачу «Давай поженимся» и ее ведущую Ларису Гузееву. После комментирования реакции ведущих на различные ситуации в студии он перешел к содержанию передачи и ее оформлению.

На сей раз он предположил, как бы реагировал на номера участников некий комментатор, в функции которого входит «написание титров».

«Если вы читаете это, то значит, у меня наконец-то получилось. Меня похитили 10 лет назад, и заставили работать здесь, включать фонограммы для сюрпризов и писать названия песен внизу экрана. Но я не хочу причинять боль, я неоднократно пытался бежать, вместе со световиком „Мужского/Женского“, но нас вернули обратно и заставили сутки пересматривать сюпризы, Мой коллега сошел с ума и я остался один. ПОМОГИТЕ!», — предложил Харламов свою версию происходящего за кадром.

Напомним, ранее Харламов посмеялся над излишне откровенным танцем пары на шоу.

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