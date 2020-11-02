Слава Каминская рассказала, почему запретила своей маме приходить в гости без предупреждения

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, раскрывшая правду о разводе с бывшим мужем Эдгаром Каминским, поделилась подробностями отношений с мамой.

Славу и ее младшую сестру Сашу Тамара Ивановна воспитывала сама. Женщина работала на нескольких работах. Поэтому дочери редко ее видели и очень грустили. В 13 лет Слава точно решила, что хочет быть певицей.

«Она пыталась найти работу по специальности — не получалось, даже устроилась на подработку в магазин, но, конечно, не заплатили — ушла. Я сказала, что долго тянуть ее не смогу: «Давай, иди на кастинги», — поделилась мама Славы Каминской в эфире канала «Украина».

С подачи мамы Слава отправилась на прослушивание к продюсеру Юрию Никитину, который разглядел в певице талант и взял ее в группу «НеАнгелы».

После этого ее жизнь изменилась: концерты, клипы, гонорары и поклонники. Мама во всем поддерживала дочь и помогала ей справиться с жизненными трудностями. Тамара Ивановна поддержала Славу в решении развестись с Эдгаром Каминским.

Но, по словам певицы, их отношения с мамой далеки от идиллии из-за сильных характеров. Сейчас Тамара Ивановна переехала в Киев, чтобы быть ближе к дочери и внукам. Живут они в соседних подъездах. Они видятся каждый день, а иногда Славе приходится сдерживать мать в стремлении поучить ее жизни.

«У мамы каким-то образом оказались ключи от моей квартиры, и вот она иногда любит зайти, раздать советы. А я иногда раздаю советы ей, забираю ключи и говорю: «Без стука, без звонка ко мне домой не приходи со своими советами», — призналась Слава Каминская в программе «Ранок з Україною».

Напомним, после развода Славе приписывали роман с известным политиком. Но певица опровергла эти слухи. Говорит, что ее сердце занято, но не намерена называть имя своего избранника и впредь не будет выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.

Фото Instagram.com/babaslavka



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