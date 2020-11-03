Алина Гросу рассказала, как с бывшим мужем разделили имущество после развода

Известная певица и актриса Алина Гросу, раскрывшая правду о разводе с бывшим мужем, рассказала, как они поделили имущество и как ее родители пытались уберечь ее от раннего брака. Откровениями Алина поделилась в программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина». Также артистка рассказала, за что ей было стыдно в браке, и что ответила на предложение бывшего мужа снова сойтись.

Александр сам предложил Алине пожить отдельно всего через полгода после свадьбы.

«Для меня это было неожиданно. Он меня спросил: „Возможно, разъедемся на 1 месяц? Просто посмотрим, как нам будет отдельно друг от друга“. Затем он сказал, что с кем-то познакомился. А потом — что хотел бы попробовать с кем-то другим, может, будет лучше», — рассказала Алина Гросу.

По словам артистки, Александру казалось, что жена к нему охладела, он требовал больше внимания. В свою очередь Алина намекнула, что муж оказался не тем, за кого себя выдавал.

«Я на него не так влюбленно смотрела, как раньше. Но это трудно делать, когда человек потихоньку садится на шею. Сначала было очень много планов, связанных и с работой, и с другим, а потом получилось так, что планы на будущее есть, а работы нет», — поделилась певица.

Родители Алины Гросу отнеслись к разводу дочери сдержанно, они были готовы к такому ходу событий.

«Они ожидали этого. Пытались мне очень осторожно сказать что-то типа: «Подожди, он еще очень мал, юный для того, чтобы иметь какие-то серьезные отношения. Он еще такой, что может гулял бы через некоторое время», — призналась Алина Гросу.

Изменял ли Александр Алине в браке — певица не знает. Но, наверное, уже и не очень хочет знать. Все равно, уже ничего не изменить. Алина отвергла попытку Александра помириться и попробовать спасти семью. Споров, по поводу раздела имущества не возникло. Пышную свадьбу в Италии оплатили родители невесты, а родные жениха подарили молодой семье квартиру.

«Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать. И спасибо, что он у меня ничего не взял», — комментирует звезда.

Сейчас Алина максимально погрузилась в работу. Она снимается в шести сериалах, записывает песни и снимает клипы. Ей приписывают роман с коллегой по съемочной площадке.

Фото Instagram/alina_grosu

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