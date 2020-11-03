Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Новость о скорой свадьбе младшего внука Аллы Пугачевой всколыхнула СМИ. Поводом стала публикация в сети давней подруги Дени Байсарова Марии, которая показала кольцо, подаренное женихом. СМИ предположили, что сын Кристины Орбакайте сделал предложение и готовится к свадьбе. Ранее Мария публиковала романтичные фото с Байсаровым и признавалась ему в любви.

«С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым», — обращалась Мария к Дени, поздравляя его с днем рождения.

Но оказалось, что Мария действительно выходит замуж. Только ее избранником стал другой молодой человек. Как пишет «СтарХит», Байсаров опроверг новость о свадьбе.

«Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — сказал Байсаров.

А Марии признается в любви и скоро станет ее мужем другой молодой человек.

Напомним, 22-летний Дени получил образование в Лондоне и вернулся в Россию.

Фото Instagram.com/pgoldblood, /yourmaria

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