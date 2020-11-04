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Шоу-бизнес

Надя Дорофеева удивила сменой имиджа

18:26 4 ноября 2020
Надя Дорофеева

После прощального концерта группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила поклонников сменой имиджа. Певица, которая начинает сольную карьеру, изменила цвет волос и форму прически, превратилась в брюнетку. Новым постом в Instagram она заинтриговала подписчиков. В скором времени Надя пообещала много нового, а пока презентовала новый образ.

Надя Дорофеева скоро представит первый сольный клип. Поклонники ждут с нетерпением.

Ранее Потап рассказал, что они думали найти новых солистов для «Время и Стекло», но приняли непростое решение закрыть группу.

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