Сердцу не прикажешь? Бросившего любовницу Брэда Питта засекли в доме Анджелины Джоли

Пока большинство жителей США пытаются предугадать исход выборов президента страны, голливудский красавчик Брэд Питт, расставшийся с немецкой моделью Николь Потуральски, похоже, занят исключительно своими личными проблемами.

Именно этим, вероятно, был вызван визит Питта в дом своей бывшей супруги Анджелины Джоли, пишет КП со ссылкой на The Sun.

Согласно информации журналистов, актер подъехал к дому Анджелины в Беверли Хиллз на своем белом автомобиле и зашел в особняк с черного хода. Так обычно поступают, когда не хотят, чтобы их заметили фотографы. Но трюк не удался, и журналисты все равно рассекретили визит Питта.

В доме Джоли Брэд пробыл около полутора часов. Затем он вышел все из той же задней двери, сел в машину и уехал.

Цель его визита осталась неизвестной, но она, скорее всего, предполагают СМИ, связана с завершением бракоразводного процесса. Хотя суд развел актера с Анджелиной Джоли, пара до сих пор не поделила имущество и опеку над детьми. Питт и Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

В то же время подобный тайный визит, считают журналисты, служит еще одним доказательством того, что актер расстался с 27-летней красоткой Николь именно из-за семейных проблем.

«Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться», — цитирует Page Six своего инсайдера.

Напомним, что отношения Питта и Потуральски продолжались чуть менее года. Николь летала к Брэду в Лос-Анджелес. Их видели вместе на трибуне стадиона во время выступления Канье Уэста. Улетев из США обратно в Германию, Николь рассказывала в Instagram, как «скучает по своей любви». Последний раз пару видели вместе в августе этого года. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль — любимом поместье экс-супруги Питта Анджелины Джоли. А неделю назад стало известно, что пара рассталась.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном переплете, в который попал Брэд Питт: на него подала в суд женщина, утверждавшая, что известный актер и кинопродюсер уговорил ее участвовать в благотворительной акции и обещал на ней жениться.

Фото: КП

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