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Галкин с Орбакайте высмеяли «нелепое вранье» о «плохой матери Пугачевой»

11:56 5 ноября 2020
Галкин и Орбакайте

Статья на одном из российских сайтов, в которой Аллу Пугачеву упрекали «в неумении быть матерью», возмутила супруга Примадонны Максима Галкина и ее старшую дочь.

В Instagram Галкин написал, что вместе с Кристиной Орбакайте посмеялись «над очередной порцией нелепого вранья».

«Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких „новостей“, ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдете первоисточник, где же и когда это было сказано», — уточнил юморист.

Как известно, «скандальная цитата» Орбакайте действительно изначально появилась на сайте телеканала ТВ Центр, а затем разошлась по другим СМИ. Но само интервью найти не удалось.

Напомним, на днях сама Алла Пугачева опубликовала в соцсети интригующий «осенний» пост. Певица написала о тепле, надежде и доброте.

Фото Instagram/maxgalkinru

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