«Господи! Поскорее»: Алла Пугачева взмолилась

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным воспитывает первоклашек Гарика и Лизу, опубликовала в Instagram «осенний пост» с надеждой.



«Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет НАДЕЖДУ, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: „Господи! Поскорее“», — написала певица.

И хотя фото под постом с легкой улыбкой, судя по всему, что у певицы «осеннее» настроение.

Что вдруг навеяло такие мысли, неизвестно. Возможно, это из-за недавней публикации сайта «ТВ Центр», в которой ее дочь Кристина Орбакайте вспоминает, как долго не могла смириться с появлением у мамы двойняшек Гарри и Лизы.

Поклонники Пугачевой осыпают ее комплиментами и пишут, что в мире добра больше, чем зла.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как Алла Пугачева помогает своим родственникам. Племянника Влада она лечила от наркомании, занималась его реабилитацией. Его маленького сына Женю, которого родила жена-наркоманка, Алла Борисовна пристроила в семью своего помощника. У мальчика сейчас все хорошо, но своих биологических родителей он не помнит и не общается с ними. После рождения у племянника дочери, певица приобрела для его семьи апартаменты в элитном доме в Москве. А новорожденной внучке, которую в честь нее назвали Аллой, отписала квартиру возле метро «Сокол».



Фото Instagram/alla_orfey

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