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Шоу-бизнес

Шнуров оскорбил жену Пригожина

10:48 6 ноября 2020
Сергей Шнуров

Известный российский музыкант Сергей Шнуров, ранее высмеявший продюсера Иосифа Пригожина, который жаловался на безденежье, но вместе с женой Валерией отправился отдыхать в Арабские Эмираты, вновь прошелся по супружеской чете, упомянув об их возрасте.

Шнуров ответил новым стихотворением, опубликованном в его Instagram, на заявление Пригожина о том, что музыкант и его коллега по цеху Моргенштерн «уродуют молодежь». В нем он, используя обсценную лексику, в частности, упомянул, что продюсер «с бабкой» греется в тенечке в ОАЭ. Напомним, что певице Валерии — 52 года.

И всуе поминая Моргенштерна,
Ты множил свой беспомощный пи.еж.
Про то что хайп везде, да, это верно,
Но где ты с бабкой и где молодежь?
Ты в Эмиратах греешься, в тенечке,
Засунув свой подстриженный живот.
А молодеежь проводит свой денеечек,
Под дождиком работая, ну вот,
Вокруг объедков здесь суетятся крысы
Как ты суетишься, но твой век прошел.
В помойке новостной застрял ты, лысый,
Но это ведь для бизнеса? Что хорошо!
Продюсерское дельце подзабросив,
Несеешь ты ежедневно ху.у.
Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф
Когда уже набьешь себе тату?
На лысину, Валерин знойный профиль,
Шпагат уже освоил, молодец!
Ты в гов. хайпе стал серьезным профи,
Летящим к станции с названием «Пи…ц».

Ранее Шнуров посвятил стихотворение актеру Михаилу Ефремову, получившему срок за смертельное ДТП. В нем музыкант, в частности, вспомнил о том, как они вместе кутили, однако Шнуров вовремя остановился…

Фото Сергея Шнурова из соцсетей.

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