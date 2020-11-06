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Валерий Харчишин признался в употреблении наркотиков

16:06 6 ноября 2020
Валерий Харчишин

Лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин, рассказавший о потере ребенка, удивил новыми признаниями. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» музыкант рассказал, как переживал сложные моменты. Валерий не скрывает, что в его жизни были алкоголь и даже наркотики.

«Я пробовал какие-то наркотики. Но вот тяжелые наркотики — никогда», — признался певец.

Артист пережил немало потрясений: переезд в столицу, разрыв с семьей, потеря родного брата и ребенка.

Когда Харчишин еще в начале карьеры переехал из Житомира в столицу, в его личной жизни начались серьезные перемены. Из-за постоянных гастролей, работы в столице, напряженного графика трещала по швам семейная жизнь артиста. Ведь его жена вместе с ребенком осталась в Житомире.

«Само собой так произошло, что мы перестали и жить вместе, и общаться. Было очень больно. Только я думал о разводе, сразу видел сына. Только я отправлял его из Киева в Житомир, садился на „Дачной“ и плакал», — поделился Валерий.

Не сломаться, перестать пить и употреблять наркотики Валерию помогла новая любовь — Юлия, которую он знал еще с Житомира. Их отношения завязались уже в Киеве. Оказывается, самые громкие хиты — «Три хвилини», «Так мало тут тебе», «П'ю з твоїх долонь» — музыкант написал именно про Юлию.

Валерий Харчишин сделал предложение руки и сердца любимой только через 8 лет отношений.

«Это был полный провал! Я написал ей смс! А потом уже пришел с цветами», — рассказал Харчишин.

Ранее певица МаксSим рассказала, как лечилась от алкогольной зависимости.

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Валерий Харчишин признался в употреблении наркотиков

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