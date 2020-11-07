Фокусы и агрессия: самые яркие моменты третьего эфира «Холостячки»

Вышел третий выпуск романтического реалити «Холостячка» (СТБ). Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжает узнавать мужчин, которые сражаются за ее сердце.

Новая неделя в проекте была посвящена увлечениям. Каждый мужчина описал одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки были анонимными. Поэтому главная героиня выбирала себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение.

— Мне хотелось, чтобы Ксения узнала меня с другой стороны, — сказал Артем.

Однако, как оказалось, некоторые увлечения даже у кардинально разных участников могут совпадать. Сразу два мужчины написали в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом яхты — Артем и Андрей Шатырко.

— Без вариантов — еду я, — разозлился Артем. — Это только мое свидание. У меня есть яйца, и Ксюша поймет, кто такой настоящий мужчина.

Парням пришлось отправиться на парное свидание.

— Не знаю, кто придет на свидание,— сомневалась Ксения. — Это волнительное предвкушение.

Артем и Андрей встретили Ксению на яхте.

— Все были классно настроены, — сказала Холостячка. — Уверена, свидание будет прекрасно.

— Я сделал все, чтобы быть с Ксенией все время, — признался Андрей, став вместе с Холостячкой за штурвал.

— Мне это не нравилось, — говорил Артем, уводя Ксению на корму. — Я почувствовал бурю эмоций!

Андрей предложил Холостячке написать свое сокровенное желание, привязать к воздушным шарикам и запустить в космос.

В это время появление неизвестного гостя в доме вызвало недоумение и даже возмущение со стороны участников.

— Неужели нашелся отец Платона?, — предположил Назар.

— Я уверен, это какой-то дополнительный участник, — сказал Женя.

Более того, парни не захотели пускать в дом нового мужчину!

— Чего это мы будем пускать тебя? Кто ты такой? Это наш дом, и мы тут живем, — продолжили выяснять участники.

Незваным гостем оказался известный хореограф, партнер Ксении по «Танцям з зірками»Евгений Кот.

— Мне показалось, что Женя играет, но скоро все увидят его настоящее лицо, — высказал свое мнение Кот. — Пока здесь заводила Андрей Рыбак. И от Назара у меня двоякое впечатление.

В это время на яхте Андрей пригласил Ксению на индивидуальный разговор. Он рассказал, что дважды он делал девушкам предложения, но они так ничем и не закончились.

— Я хочу, чтобы мужчина был для меня защитой и спокойствием, — призналась ему Ксения.

— Я хочу тебя украсть, — неожиданно вмешался в беседу Ксении и Андрея Артем.

Артем захотел провести время с Ксенией на острове, но Андрей ему запретил. Все трое высадились на берегу.

— Это парное свидание, но эта девушка проведет время со мной,— бушевал Артем. — Я не отступлю. Пойду на свидание только я.

В это время в доме Женя Кот учил танцам Александра Эллерта.

— Ни в одно движение ты ничего не вкладываешь, — был недоволен Кот.

— Я был как выжатый лимон, — сказал Саша. — Уже не хочу ни на какое свидание.

Эллерту дали ровно день, чтобы подготовиться к свиданию с Ксенией.

В конфликт между Артемом и Андреем вмешалась Ксения.

— В задницу все ваши условия, — возмутился Артем, выбрасывая стулья.

— Я испугалась, — сказала Холостячка. — Это было какое-то дно.

Андрей пригласил Ксению на тет и вручил ей подарок — браслет на руку с жемчужинками.

— Мне было безумно приятно, — ответила Ксения.

В разговоре с Артемом Холостячка призналась, что не понимает его поведения.

— Я не собираюсь делить женщину с кем-то другим, — говорил Артем. — Не могу быть белым, покладистым. Но я никогда не подниму руку на женщину. А вот мужчину готов закопать.

Холостячка вспомнила ситуацию с отцом своего ребенка.

— Он пришел на мою премьеру в театре в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Ксения. — Вывел меня из зала за волосы и спустил с лестницы.

В конце свидания Ксения вручила Андрею розу.

— Артем, мне жаль, что ты не сдержал свое слово, — сказала Ксения. — У меня нет для тебя розы, и я хочу, чтобы ты покинул проект.

-Мной не будет управлять женщина! — возмутился Артем. — Я ухожу понимая, что я не для всех.

— Женщины, не позволяйте никогда с собой обращаться жестко, — сказала Холостячка.

Гриша принес очередное приглашение от Холостячки, которое досталось Алексею Тригубенко. Парень рассказал Ксении о своем увлечении верховой ездой.

— Она не любит лошадей, — заметил Назар.

— У меня, действительно, существует страх лошадей,— подтвердила Ксения на свидании. — Но я хочу идти на встречу своим страхам.

— Когда я вижу Ксению, я обо всем забываю,— признался Алексей.

Парень рассказал, что он с детства занимается верховой ездой. Холостячка несколько раз делала попытки подойти к коню, но так и не решалась. В конце концов, она таки оседлала на лошадь.

— Алексей был очень терпелив, — была довольна Ксения, — Мне было так хорошо, когда он рядом. Мне стало спокойно.

Холостячка в оригинальной форме решила рассказать о своих привычках и слабостях — записки с этой информацией она поместила в бутылки и выкинула их в бассейн.

— А я не буду рассказывать, что я узнал, — решил Костя, выловив одну из бутылок. — Пусть эта информация поможет на свидании только мне.

Свидание Алексея и Ксении продолжилось за ужином.

— Мне бы хотелось больше эмоций от тебя, — сказала Ксения.

Алексей рассказал о своих прошлых сложных отношениях.

— Я думал, никогда никого не встречу, — признался Алексей. — А теперь понимаю, что ты мне очень нравишься.

В конце свидания парень получил розу.

— Я вижу в нем надежность, ценности, доброту — все, что я хочу видеть в своем мужчине, — сказала Ксения.

Ксения предложила парням раскрыть свои суперспособности — подготовить импровизацию, которую будет оценивать Холостячка. Лучшему — достанется приз — свидание.

Последним в третьем эпизоде пошел на свидание Александр Эллерт. Он пригласил Ксению на танец, а затем подарил Холостячке фотоаппарат.

Свидание продолжилось за романтическим ужином.

— Я хочу прыгнуть с парашютом, — призналась Ксения. — Прыгнешь со мной?!

— Думаю, да,— ответил Саша.

Эллерт рассказал о своих отношениях с дочерью.

— Хочу, чтобы она видела во мне друга, — сказал Эллерт.

Александр был два раза женат.

— Мне кажется, третий раз у меня все получится, — сказал Саша. — Мне бы хотелось еще сына.

— Он мне нравится, — призналась Ксения после свидания.

— А мне кажется, что все не по-настоящему, — сомневался Александр. — Мне надо подумать.

В конце свидания Ксения подарила парню розу.

Парни в доме решили устроить для Ксении вечеринку, на которой каждый показал свои суперспособности.

Как только Ксения появилась перед парнями, Александр пригласил ее на разговор. Ему показалось, что Холостячка была не искренней с ним на свидании.

— Я абсолютно его не поняла,— сказала Ксения. — Было сложно. Почему, как только тебе кто-то нравится, начинаются проблемы.

Первым свой талант фокусника показал Андрей Шатырко. Алексей прочитал рэп. Написал песню и Илья. Назар нарисовал портрет Ксении. Костя показал свои фотографии. Саша Эллерт прочел пародии на всех участников пректа.

— Сделал работу, которой он занимается, — удивился Илья.

Ксения пригласила на беседу Назара.

— Надеюсь, ты будешь меньше реагировать на то, что происходит вокруг,— сказала Ксения.

Среди всех героев, Ксения выделила Александра Эллерта, которому отдала свидание.

Перед Церемонией роз, Ксения узнала мнение Жени Кота по поводу участников проекта. По совету Кота Холостячка пообщалась с Евгением.

— Мне показалось, что он еще не до конца проявился, — сказала Ксения.

Алексей пригласил Ксению в комнату, где ждал ее сюрприз.

— Я соскучился, — признался Алексей и подарил ей вечерние босоножки.

— Надень их на наше следующее свидание,— попросил Алексей.

Церемония роз началась с того, что Ксения отпустила из проекта фотографа Константина.

— Она не поняла, что я глубокий человек, — обиделся Костя.

Покинул проект и Сергей.

— Я привык принимать удары судьбы, — сказал парень, покидая «Холостячку».

В проекте продолжают борьбу восемь участников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ведущий «Холостячки» рассекретил пол своего третьего ребенка, который скоро родится.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter