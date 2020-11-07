"Обязан жениться": Слава Каминская подогрела слухи о романе с Дмитрием Дикусаром

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская, назвавшая недавно истинную причину развода со вторым мужем Эдгаром, в очередной раз подогрела слухи о романе с танцовщиком Дмитрием Дикусаром.

Такой вывод поклонники Славы сделали из ее недавнего поста в Instagram, где девушка разместила совместное фото с Дмитрием.

На снимке они нежно обнимаются, проникновенно глядя в камеру.

К тому же партнеры в танцевальном наряде — соответственно, снова были на совместной тренировке?

Но еще больше «подозрений» вызвала подпись к фото: «Танцуй, пока молодая. Мой вернулся», и эмодзи в виде сердечка.

«Красавица!», «Самый классный!», «Горько! Дима, после этого Ты уже обязан жениться на Славе!», «Если вовремя не поцеловаться, то можно на всю жизнь просто друзьями остаться», «Классная фотка», — пишут фолловеры певицы.

Как известно, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар были парой в новом сезоне «Танцев со звездами».

Напомним, что Слава развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и уже давно не скрывает, что в отношениях с другим мужчиной. Имя избранника знаменитость пока не рассекречивает, однако отмечает, что это точно не Дмитрий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Слава Каминская рассказала, почему запретила своей маме приходить в гости без предупреждения.

Фото: instagram.com/babaslavka

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