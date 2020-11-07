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Захотела от него сына на восьмой день: Анна Саливанчук рассказала о знакомстве с будущим мужем

6:57 7 ноября 2020
Саливанчук Анна

Переболевшая в начале осени вместе с семьей коронавирусом звезда «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук рассказал, как познакомилась с возлюбленным, продюсером «Студии Квартал 95» Александром Божковым, с которого и началась ее счастливая семейная жизнь.

Подробности знакомства актриса рассказала в интервью «Зірковому шляху»: оказывается, знакомство произошло на съемочной площадке.

Но уже на восьмой день общения Анна поняла, что это ее будущий избранник.

«На восьмой день нашего знакомства я захотела от него сына. Я увидела его детскую фотографию и заплакала. Сказала: „Боже, неужели я встретила своего мужчину?“. Я так долго к этому шла… Я за 29 лет (тогда мне было 29) не встречала еще мужчину, от которого хотела бы родить сына», — заявила артистка.

По словам Анны, до встречи с Александром ей «разбили» сердце, и она с головой ушла в работу. Тогда предыдущий возлюбленный актрисы переехал в другой город и расстался с ней по телефону спустя полгода отношений.

«Я полгода ждала его и была с ним на телефоне. Я ему как-то звоню и говорю: «Ну как так можно? Ты же меня любишь, почему ты не приедешь ко мне?». А он в ответ говорит мне фразу: «Я люблю другую». Я сказала, что не верю ему. Я была настолько уверена в себе, думала: «Ну как меня можно не любить? Я офигенная». (смеется) А он мне говорит: «Операции безболезненно не проходят. Тебе аппендицит вырезали? Вырезали. Больно было? Больно. А потом же было все хорошо. Так и со мной. Забудь, вырежь.. «, — рассказала Саливанчук.

Как известно, Анна и Александр вместе больше пяти лет. В браке у пары родились двое детей: 5-летний сын Глеб и двухмесячный Никита.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна звезда проекта «Однажды под Полтавой» Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем и теперь ее сердце готово к новым встречам.

Фото: tsn.ua

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