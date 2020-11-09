Семья Конкина заподозрила экс-бойфренда его погибшей дочери в краже фамильных драгоценностей

Стали известны новые подробности смерти дочери актера Владимира Конкина. Как выяснилось, после ее смерти из квартиры, где жила молодая женщина, пропали фамильные драгоценности.

Родственники утверждают, что Конкина никогда не расставалась со своими «богатствами», и не хотела их продавать, несмотря на сложное финансовое положение, сообщает РЕН ТВ.

Теперь они заявляют, что ценности мог похитить бывший сожитель Софии Михаил Серов.

32-летняя София Конкина скончалась 23 сентября — она захлебнулась водой в бассейне фитнес-клуба. Экспертиза выяснила, что перед бассейном София приняла алкоголь и сильное снотворное диазепам. Сейчас следствие сосредоточилось на выяснении, по своей ли воле София выпила смертельно опасный «коктейль» или же медицинский препарат был подмешан в вино.

В связи со смертью дочери был допрошен и сам Владимир Конкин.

Напомним, он выставил на продажу однокомнатную квартиру, в которой жила София, уже спустя две недели после ее смерти.

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