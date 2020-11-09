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Шоу-бизнес

Остапчук показал, как ему "капают на мозги" в Индии

22:28 9 ноября 2020
Остапчук показал, как ему «капают на мозги» в Индии

Владимир Остапчук с молодой женой Кристиной после свадебного путешествия в Турцию решили не останавливаться в релаксе и оказались в @shambala_wellnessclub.

В своем Instagram актер рассказал о пребывании в этом спа-центре, построенном «по всем законам Васту» совсем недалеко от Киева.

В номерах нет телевизоров, и вообще гаджеты тут не в почете.

Пара Остапчуков приехали за релаксом и уже попробовали несколько видов массажа, включая экзотический «широдара».

«Центр новый, недалеко от Киева, территория только обустраивается, рядом Десна, лес», — восхищается актер, советуя подобный отдых всем, кто хочет узнать поближе культуру Индии и аюрведы.

Напомним, пара поженилась только 15 октября. Торжество проходило на открытой террасе загородного комплекса под Киевом. На праздник приглашены только близкие родственники и друзья пары, а вот ни первой жены, ни детей шоумена на церемонии не было.

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