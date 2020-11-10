После очередного эфира «Танців з зірками» на Ксению Мишину обрушилась волна критики: звезда ответила

Несмотря на обилие ярких моментов, одиннадцатый эфир шоу «Танці з зірками» принес для некоторых его участников и некоторую долю разочарования и сожаления, которые не были связаны с выступлениями танцевальных пар.

В частности, одной из «пострадавших» стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, которая выступала в качестве приглашенного судьи и «имела неосторожность» поставить «девятку», Юлия Саниной, танцевавшей второй танец со своим папой Александром.

На фоне одобрительных отзывов других судей — Влада Ямы и Григория Чапкиса — фанаты Саниной сочли ее действия попыткой «засудить» свою любимицу и «завалили» аккаунт Ксении гневными посланиями, часть которых граничила с оскорблениями.

«Мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца», — пишет Ксения.

Сама Ксения объясняет свою оценку правом на личное мнение, а также стремлением сделать развлекательное шоу интересным и захватывающим.

«Я понимаю привязанность фанатов, для которых Исполнитель-кумир и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не 2 ей поставила и даже если 2, я имею право на собственное мнение, касательно танца», — отмечает Мишина.

В качестве примера актриса приводит свое прошлогоднее участие в «Танцах» вместе с Евгением Котом: «Мы с Женей стояли на танцполе и понимали, что каждый из судей имеет собственное мнение и взгляд, и с достоинством принимали все оценки и комментарии, надеюсь, как и участники этого сезона».

Актриса советует своим недоброжелателям «вести себя, как в жизни», потому что злоба и ненависть разрушает в первую очередь того, кто ее излучает.

Тем не менее, пишет Ксения, «я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье и покой и если уж тратить своё драгоценное время на сообщения незнакомым людям, пусть это будет что-то доброе, что наполнит вас самих любовью и добром».

Фолловеры Ксении дружно поддержали своего кумира: действительно, каждый имеет право на свое личное мнение, а злость, грубость, оскорбления, попытки унизить кого-то — черты несчастных людей, которые знают только страдание в своей жизни.

«Ксения, Вы объективно судили, Вы умничка и не обращайте внимания на подобного рода комментарии», — желают читатели страницы артистке, советуя ей отписываться от комментаторов, для которых главное удовольствие — высказать оппоненту побольше гадостей, не приводя никаких убедительных аргументов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых ярких моментах третьего эфира «Холостячки» с Ксенией Мишиной, в котором героиня проекта продолжала узнавать мужчин, которые сражаются за ее сердце.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

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