Беременная исполнительница роли Хюррем-султан выходит замуж за отца будущего ребенка: кто этот счастливчик

Сменившая недавно имидж турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная ролью Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», беременна и планирует выйти замуж за отца своего будущего ребенка.

Об этом она рассказала в интервью Hürriyet, пишет ont.by.

По словам актрисы, ее любимый человек и отец их будущего ребенка — американский бизнесмен. Он сделал ей предложение ранее, и она согласилась. Но во время пандемии актриса не хочет делать свадьбу. Она планирует устроить пышное торжество чуть позже.

Сейчас влюбленные живут в Германии, куда переехал ради Мерьем ее будущий муж. К слову, у него сложились хорошие отношения с дочерью Узерли — Ларой.

Как известно, впервые актриса стала мамой в феврале 2014 года. Она родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атеша, который расстался с Мерьем, когда она еще была на четвертом месяце беременности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о казусе, который вызвал сериал «Великолепный век»: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев его.

Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem, hurriyet.com.tr

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