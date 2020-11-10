Софию Конкину не убивали: судмедэксперты озвучили причину смерти дочери актера

Во многом необъяснимая история гибели в бассейне Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина, постепенно начинает проясняться.

Накануне судмедэксперты сделали официальное заключение о причинах ее смерти, передает российский Пятый канал.

В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что София скончалась в результате асфиксии, иными словами — удушения. Это значит, что дочь актера захлебнулась в воде, следовательно, никаких следов криминала уполномоченные специалисты так и не нашли.

То, что смерть Софии Конкиной была именно несчастным случаем, подтверждают и другие факты, полученные судмедэкспертами. Специалисты констатировали, что у Софии был обнаружен целый ряд тяжелых заболеваний, в том числе заболевания сердца, которые могли послужить прямыми или по крайней мере косвенными причинами несчастного случая в бассейне.

Также медиками были обнаружены многочисленные патологии, которыми страдала молодая женщина.

Поэтому оснований полагать, что София Конкина была убита или что её смерть в результате несчастного случая была подстроена, у официальных следственных органов нет.

Напомним, ранее Владимир Конкин заявлял, что его дочь могла умереть в результате халатности сотрудников спортивного учреждения. Кроме того, родные Софии не исключали версию отравления, однако в крови покойной никаких подозрительных веществ так и не было обнаружено.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бойфренда Софии Конкиной подозревают в краже её фамильных драгоценностей.

Фото: КП

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