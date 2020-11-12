"Все понимает, поэтому не хочет показывать себя публике": стало известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Родные борющейся с онкологическим заболеванием Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актрисе стало гораздо лучше — она уже может свободнее двигаться и выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Об этом пишет КП.

В то же время территория загородного дома в подмосковном коттеджном посёлке Крёкшино, где находится артистка, по-прежнему огорожена высоким забором, что должно сохранить приватность и уберечь актрису от любопытных глаз.

Ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. Окружение больной раком звезды не скрывает, что это делается умышленно, и отчасти по ее же просьбе: из-за химиотерапии Настя сильно изменилась, теперь ее очень трудно узнать.

«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

Бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова была более многословна: «Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал».

Один из медиков рассказал, что видел актрису издалека в ЦКБ. Ее везли в кресле. «Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает», — резюмировал специалист.

Напомним, в августе прошлого года появились сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк. СМИ сообщали, что у нее диагностирован рак мозга, но семья артистки не комментировала информацию. Позднее они подтвердили, что Анастасия действительно проходит лечение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока Анастасия проходит курс лечения, ее дочь Анна вынуждена бороться с мошенниками, которые пытаются выманить у нее секретные данные с банковской карточки.

Фото: ren.tv

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