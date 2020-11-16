Появилось последнее прижизненное фото Джигарханяна

В Сети опубликовали последнее прижизненное фото Армена Джигарханяна, который в последние дни своей жизни успел узаконить отношения с женой Татьяной Власовой и полностью переписать завещание.

Фото опубликовал на своей странице в социальной сети приемный сын артиста Степан, пишет «Семь дней».

На снимке актер запечатлен вместе матерью Степана, Татьяной Власовой.

«Незадолго до последней госпитализации», — подписал фотографию сын звезды.

Вероятно, кадр был сделан перед выходом на улицу — и Власова, и Джигарханян тепло одеты, и пребывают в хорошем расположении духа.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. В последнее время актер болел и самостоятельно уже не передвигался, выручала инвалидная коляска. Появились у артиста перед смертью и проблемы с почками. За умирающим Джигарханяном ухаживала его бывшая жена Татьяна Власова. У экс-супругов были хорошие отношения, несмотря на развод. Татьяна и Армен провели вместе 40 лет и развелись из-за увлечения актера молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на которой актер женился в 2016 году, но через несколько лет развелся. По словам друзей актера, последний год выдался очень тяжелым для Армена, а за три дня перед смерть у него отказали почки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прощание с Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят народного артиста на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая трагически погибла от отравления угарным газом в 23 года.

Фото: 7days.ru

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