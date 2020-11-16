Не может забыть трагедию: Яна Глущенко рассказала, как пережила страшную аварию

Звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко, в семье которой появился ее один щенок, рассказала, как тяжело переживала трагическую аварию, произошедшую два года назад, и как восстанавливалась после травмы.

Тогда, 20 октября автобус с артистами «Дизель Шоу» на Житомирской трассе врезался в грузовик. Марина Поплавская погибла на месте, «дизели» получили тяжелые травмы. У Яны Глущенко были разорваны связки на ноге. Актриса говорит, что терпела адскую боль, от которой можно было сойти с ума.

«Когда это все произошло, первым я позвонила Олегу (мужу). Я ему сказала, что мы попали в аварию. Он стал спрашивать, как я, как ребята. А мы на телефонах, устроили перекличку. И я понимаю, что из всех не слышу только Маринку. У меня был обзор — лобовое стекло разбито. Я понимала, что произошло…

Для того, чтобы не сойти с ума от этой боли, я ввела себя в какое-то состояние, что перестала чувствовать боль. Я вот лежала, взяла в рот металлический замочек и жевала его. Понимала, если чуть-чуть дам слабинку себе, произойдет что-то ужасное", — рассказала Яна Глущенко в программе ЖВЛ на канале «1+1».

Яну сразу же госпитализировали в больницу, где провели операцию. Только очнувшись после наркоза, она осознала, что произошло. Актриса тяжело переживала трагедию, потерю близкого человека. Она страдала от панических атак и принимала тяжелые успокоительные препараты, занималась с психологом. И сейчас, спустя два года Яне сложно говорить об аварии и о Марине Поплавской. Вопросы об этом она считает бесцеремонными.

«Это настолько больно, что не описать словами. Да не было ни одного дня за эти два года, чтобы я не вспомнила об этой аварии или о Маришке. Она мне очень часто снится. В хороших снах, ярких, в хорошем настроении… Каждый раз задаю вопрос: «Почему так произошло?». — говорит Яна.

Справиться с переживаниями и пройти болезненную реабилитацию Яне помогли ее любимые мужчины — муж Олег Збаращук и маленький сын Тамерлан.

После операции в Италии Яна через боль постепенно заставляла травмированную ногу «работать». Терпению хрупкой блондинки можно только позавидовать. Она и сейчас продолжает работать над собой, занимается в спортзале, поддерживая фигуру.

Ранее Яна Глущенко раскрыла закулисные секреты «Дизель Шоу».

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter