Злата Огневич наконец вывезла родителей из оккупированного Крыма

Популярная певица Злата Огневич, в социальных сетях которой появляется все больше смелых фото в соблазнительном белье, вывезла родителей из оккупированного Крыма, о чем давно мечтала. Им удалось продать квартиру в Судаке и приобрести дом под Киевом, в городе Украинка. Как говорит Злата, это место напоминает о Судаке — небольшой зеленый городок, рядом Днепр, где можно рыбачить. Злата говорит, что давно мечтала воссоединить семью, но долго не могли продать недвижимость.

«Благодаря этим продажам удалось купить сестре квартиру в Киеве, а родители теперь живут в Украинке. Здесь была приемлемая цена, и я не хочу, чтобы они жили в Киеве, где грязный воздух. А они привыкли жить возле моря. И папа любит рыбачить», — рассказала Злата Огневич в программе «Світське життя».

Певица говорит, что после 2014 года родителям было сложно находится в Крыму из-за отношения к ним.

«С ними многие перестали здороваться, иногда даже переходили на другую сторону улицы. Особенно после моих интервью, что я за Украину. Но я даже рада. Потому что-то, во что они превратили Крым, это даже не Советский Союз», — рассказала Злата.

Теперь певица и сама мечтает о загородном доме, даже представляет, как он будет выглядеть.

Напомним, ранее хореограф Влад Яма показал свой новый двухэтажный дом со стильным ремонтом.

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