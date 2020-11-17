“Конкин шесть раз выстрелил в сына": друг семьи рассказал, как выпивший актер покалечил юношу

Трагедия в семье 69-летнего российского актера Владимира Конкина разворошила «осиное гнездо»: оказалось, что члены звездного семейства уже давно конфликтовали друг с другом.

Скандал разразился после заявлений сына Конкина — Ярослава, обвинившего звездного родителя в жестокости по отношению к детям и покойной супруге, пишет КП.

Слова наследника Владимира Конкина подтвердил близкий друг Софии по имени Владислав. Из его рассказа становится понятно, почему дочери знаменитости в свое время приходилось трудиться разносчицей еды, вместо того чтобы обратиться за помощью к родителю.

Однажды девушка рассказала другу о чудовищном случае, произошедшем с ней и ее братом.

В тот день София и Ярослав вернулись домой позже обычного, но отец семейства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, наотрез отказался впускать их домой. Чтобы выйти из непростой ситуации, парень решил проникнуть в дом через окно, но в итоге оказался на больничной койке, а покалечил его родной человек.

«Владимир Конкин увидел сына в окне и начал в него стрелять из травматического пистолета. София сказала, что раз шесть он точно выстрелил. Ярослав упал с третьего этажа. Повезло еще, что рухнул он не на асфальт, а на крышу машины, которая около дома была припаркована», — рассказал Владислав.

По его словам, пули попали в живот и грудь, хоть и были резиновыми. К тому же была травма от падения. Тогда юноша долго лежал в больнице, а слухи об этом случае ходили по всему дому.

Вместе с тем не так давно актер буквально отрекся от сына и даже публично назвал его «Иудой».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Владимира Конкина Ярослав обвинил отца в разрушении семьи. Ярослав считает, что отец вместе с концертным директором Еленой Переслени и ее мужем постыдно повели себя по отношению к Алле Конкиной, осквернили ее память.

Фото: КП

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