«Нам кайфово»: Пугачева сделала селфи с Галкиным и посвятила ему стих

На днях 44-летний российский юморист Максим Галкин и 71-летняя певица Алла Пугачева отмечали 19-ю годовщину своего знакомства.

В честь этого шоумен поделился в соцсети снимком с любимой супругой. Теперь Примадонна решила сделать «ответный ход» и порадовать мужа.

Для этого она своем блоге опубликовала черно-белый снимок с Максимом и посвятила ему стихи.

Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Белой землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно,

— подписала она снимок, который сопроводила смайлами в виде двух сердец.

Судя по всему, Примадонна намекнула на скорую зиму, которую вовсе не страшно встретить рядом с любимым, в доме, где всегда царят тепло и уют.

Как известно, в декабре Максим и Алла супруги отметят восемь лет со дня свадьбы. Несмотря на долгий союз, артисты влюблены друг в друга, как в первый период отношений.

Поклонники традиционно восхитились внешним видом певицы, отмечая, что рядом с возлюбленным она с каждым днем только молодеет.

«Счастливые, замечательные! Так держать», «Красивая пара! Любимые вы наши», «Ничуть не старше Макса», «Алла Борисовна, вы восхитительны! Здоровья вам!»; «Хорошая, красивая, счастливая. Радуйте нас по возможности, и нам будет легче ждать весны»; «Какие же вы потрясающие. Ваша любовь, отношения — пример для многих. Столько теплоты и нежности сквозь года», — пишут фанаты.

Как известно, Пугачева старше Галкина на 27 лет. Они поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двух детей: двойняшек Гарри и Лизу, родившихся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не так давно старшую дочь Примадонны Кристину Орбакайте поклонники заподозрили в четвёртой беременности. К сожалению (или к счастью), подозрения оказались напрасными.

Фото: instagram.com/alla_orfey

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