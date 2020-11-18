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Велик в буквальном смысле: самый высокооплачиваемый в мире актер и экс-рестлер не поместился в Porsche

8:19 18 ноября 2020
Дуэйн Джонсон

Бывший чемпион мира по рестлингу, а ныне самый высокооплачиваемый в мире актер Дуэйн Джонсон столкнулся с трудностями на съемках нового фильма для Netflix — комедийного боевика под названием Red Notice («Красное уведомление»). 48-летний актер, чей рост почти 196 сантиметров, а вес — 118 килограммов, попросту не поместился в сделанный по спецзаказу автомобиль Porsche.

«Угадайте, кто слишком велик, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину, и теперь нам нужно изменить всю последовательность съемки сцены погони с выстрелами», — написал Джонсон у себя в Instagram. И добавил, что съемочная группа все же нашла «креативный» способ справиться с проблемой.

Это уже не первый аналогичный случай. Ранее актер, который поддерживает впечатляющую физическую форму с помощью ежедневных тренировок, не смог влезть в автомобиль Ferrari LaFerrari на съемках телешоу.

Как писали «ФАКТЫ», песня из диснеевского мультфильма «Моана» в исполнении Джонсона получила четыре платиновых сертификата.

Фото Instagram

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Велик в буквальном смысле: самый высокооплачиваемый в мире актер и экс-рестлер не поместился в Porsche

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