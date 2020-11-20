Романа Виктюка похоронят в стеклянном гробу: стали известны подробности панихиды по режиссеру

В пятницу, 20 ноября, в Москве простятся с умершим от последствий коронавируса режиссером Романом Виктюком. После панихиды, которая пройдет в его театре в Сокольниках, тело отправится на родину во Львов, где после прощания в Первом театре в понедельник, 23 ноября, тело предадут земле.

Уход из этого мира в мир иной будет обставлен в духе Мастера, пишет МК.

Так, весьма неожиданно решение с гробом, который будет стоять на сцене, — он стеклянный. Сотрудники театра вообще называют его «хрустальный.» Но, как объясняет директор театра Валерий Райков, такое решение продиктовано прежде всего безопасностью, а потом уже стремлением к экстравагантности.

«Роман Григорьевич скончался от тромбоэмболии, но, поскольку в заключении написано, что умер он от COVID-19, многие люди, особенно пожилые, побоятся прийти прощаться с ним. Сейчас все всего боятся. Поэтому мы нашли такой гроб, который в основе своей деревянный, но крышка у него из стекла, довольно высококачественного и прочного. Мы искали такой и нашли — достаточно дорогой. Одно скажу — он достоин Романа Виктюка», — рассказывает Райков.

В здание театра, спроектированное архитектором Мельниковым, с огромными окнами и за счет этого полное света, всех желающих проститься с Романом Виктюком начнут пускать уже с 11 утра. А до этого прямо на сцене пройдет отпевание.

По мнению сотрудников театра, отпевание нужно проводить именно в театре, так как Мельников и Виктюк построили храм, и в нем все должно происходить.

«Приедет батюшка, совершит обряд. Это принципиальная позиция — Роман Григорьевич должен быть в театре», — говорит директор.

В зале на 550 мест специально один сектор отведут для артистов и работников театра, другой — только для прессы. Формализма и всякой заорганизованности, сопровождающих подобные мероприятия, хотят избежать. Поэтому микрофон для последних слов объявлен свободным.

По словам директора, в скором времени в память о Мастере появится музей Романа Виктюка. В основе его — жизнь Мастера.

«У него осталась огромная коллекция дисков (обожал музыку, разбирался), рукописи, портреты, я уже не говорю про его наряды — все это станет основой будущего музея», — подтвердил Валерий Райков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как Роман Виктюк ответил на вопросы нашего издания для анкеты в 2012 году.

Фото: МК

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter