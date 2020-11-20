У 28-летнего пасынка Уитни Хьюстон перед смертью были симптомы коронавируса

Как заявили родные и друзья музыканта Бобби Брауна-младшего, которого нашли мертвым у него дома в Лос-Анджелесе 18 ноября, перед смертью у него были симптомы коронавируса — в том числе кашель и повышенная температура. Хотя результат теста на COVID-19 оказался отрицательным.

Так, как пишет Daily Mail, за день до своей кончины Браун говорил по телефону со своей подругой Кэри Грейвс, испытывая сильные приступы кашля. По ее словам, он словно предчувствовал свою смерть. «Он сказал, что болен, и что никогда нельзя предугадать, от чего ты умрешь… Это было жутко, будто он знал — что-то должно случиться, но не стал обращаться за медицинской помощью, потому что у него фобия больниц… Думаю, у него был ковид или, возможно, другая инфекция», — сказала девушка.

У молодого человека с детства были проблемы с сердцем, что могло усугубить течение болезни.

Бобби Браун-младший — сын 51-летнего американского певца Бобби Брауна от Ким Уорд, с которой музыкант состояла в отношениях до женитьбы на поп-звезде Уитни Хьюстон.

В июле 2015 года в возрасте 22 лет умерла единственная общая дочь Уитни и Бобби Брауна — Бобби Кристина Браун. Девушка ушла из жизни при тех же обстоятельствах, что и ее звездная мать — ее нашли без сознания в наполненной водой ванне. Полгода Бобби Кристина провела в коме, после чего ее отключили от аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

Уитни умерла в 48 лет в феврале 2012 года в номере отеля, также утонув в ванне.

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