28.26 / 28.47 33.35 / 33.75
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Родственники жертвы Ефремова отказались требовать компенсацию морального ущерба

17:21 23 ноября 2020
Михаил Ефремов

В понедельник, 23 ноября, родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отозвали иск о возмещении морального вреда. Об этом сообщает Starhit.

Несмотря на вынесение приговора, разбирательства по делу Михаила Ефремову продолжаются до сих пор. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявлял, что его клиенты подали иск на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Ефремов выплатил 3 миллиона — по миллиону полагалось каждому члену семьи погибшего. 111 тысяч рублей — затраты на похороны. Затем сторона Ефремова внесла и эту сумму.

По словам Петра Хархорина, адвоката Ефремова, отказ от иска должен свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны потерпевших.

Напоминаем, потерпевших по делу Ефремова могут привлечь к ответственности за лжесвидетельство.

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне (по центру)

Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

шнуров михайлов

"В улыбке расплылось хайло": Стасу Михайлову досталось от Шнурова

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Михаил Ефремов

Родственники жертвы Ефремова отказались требовать компенсацию морального ущерба

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер