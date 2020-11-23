Родственники жертвы Ефремова отказались требовать компенсацию морального ущерба

В понедельник, 23 ноября, родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отозвали иск о возмещении морального вреда. Об этом сообщает Starhit.

Несмотря на вынесение приговора, разбирательства по делу Михаила Ефремову продолжаются до сих пор. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявлял, что его клиенты подали иск на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Ефремов выплатил 3 миллиона — по миллиону полагалось каждому члену семьи погибшего. 111 тысяч рублей — затраты на похороны. Затем сторона Ефремова внесла и эту сумму.

По словам Петра Хархорина, адвоката Ефремова, отказ от иска должен свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны потерпевших.

Напоминаем, потерпевших по делу Ефремова могут привлечь к ответственности за лжесвидетельство.

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