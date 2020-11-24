"Чуть не угробили дитя": Петросяна уличили в обмане по поводу COVID-19

Несмотря на то, что многие коллеги и даже четвертая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко заразились коронавирусом, сам 75-летний юморист отрицал наличие у себя заболевания.

И это несмотря на то, что в конце октября все информационные порталы наперебой сообщали, что бывший муж Степаненко был доставлен в медицинское учреждение, и его состояние ухудшилось, пишет КП.

Достаточно быстро на связь тогда вышел сам Петросян. Он заявил, что ни о каком коронавирусе речи не идет, а в больницу он приезжал, чтобы провести плановое обследование — мол, возраст требует тщательного наблюдения.

Данный факт подтвердил и адвокат Сергей Жорин, который всегда представляет интересы Петросяна.

И вот на днях юморист, к удивлению публики, сознался, что коронавирус все же был.

«Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м», — сообщил он на личной странице в Instagram.

В свою очередь, фолловеры осудили Петросяна.

«Чуть дитя не угробили», «И зачем было обманывать, говорить, что ничего нет?», «Главное, что сейчас вы здоровы», «А перенесли на ногах? А должны были в изоляции», «Ну понятно, сейчас модно в инфицировании коронавирусом признаваться», — написали поклонники, намекая своему кумиру, что такой стиль поведения по отношению к ним — совершенно не то, на что они рассчитывают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от прославленного юмориста, его пятая жена Татьяна Брухунова честно призналась, что вылечилась от акне.

Фото: @petrosyanevgeny

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