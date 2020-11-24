28.26 / 28.47 33.34 / 33.74
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Чуть не угробили дитя": Петросяна уличили в обмане по поводу COVID-19

6:37 24 ноября 2020
Петросян Евгений

Несмотря на то, что многие коллеги и даже четвертая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко заразились коронавирусом, сам 75-летний юморист отрицал наличие у себя заболевания.

И это несмотря на то, что в конце октября все информационные порталы наперебой сообщали, что бывший муж Степаненко был доставлен в медицинское учреждение, и его состояние ухудшилось, пишет КП.

Достаточно быстро на связь тогда вышел сам Петросян. Он заявил, что ни о каком коронавирусе речи не идет, а в больницу он приезжал, чтобы провести плановое обследование — мол, возраст требует тщательного наблюдения.

Данный факт подтвердил и адвокат Сергей Жорин, который всегда представляет интересы Петросяна.

И вот на днях юморист, к удивлению публики, сознался, что коронавирус все же был.

«Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м», — сообщил он на личной странице в Instagram.

В свою очередь, фолловеры осудили Петросяна.

«Чуть дитя не угробили», «И зачем было обманывать, говорить, что ничего нет?», «Главное, что сейчас вы здоровы», «А перенесли на ногах? А должны были в изоляции», «Ну понятно, сейчас модно в инфицировании коронавирусом признаваться», — написали поклонники, намекая своему кумиру, что такой стиль поведения по отношению к ним — совершенно не то, на что они рассчитывают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от прославленного юмориста, его пятая жена Татьяна Брухунова честно призналась, что вылечилась от акне.

Фото: @petrosyanevgeny

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Российский комплекс ПВО

Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК “Панцирь-С”

Армен Джигарханян

Скончавшийся Джигарханян вскоре может стать папой: певица Алена Кравец готова "помочь"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер