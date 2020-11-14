Бывшая жена Петросяна Елена Степаненко слегла с коронавирусом

Четвертая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко, которая усомнилась в отцовстве своего бывшего супруга, заболела коронавирусом.

Как сообщает «Экспресс газета», 67-летняя Степаненко лечится дома.

О диагнозе артистки стало известно со слов ее знакомого. Тот рассказал, что здоровье Степаненко оставляет желать лучшего.

Напомним, немногим больше недели назад сам Евгений Петросян, у которого весной родился сын от пятой молодой жены, выписался из больницы. Он получил отрицательный тест на коронавирус. При этом, юморист отрицал свою госпитализацию, говоря, что приехал в больницу на консультацию и одновременно сделал тест на COVID-19.

Фото eg.ru/

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