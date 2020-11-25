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"Сглазили": названа причина, из-за которой Заворотнюк резко отреклась от подруг

6:35 25 ноября 2020
Заворотнюк Анастасия

Известия о положительной динамике в состоянии Анастасии Заворотнюк, которая второй год сражается с онкологическим заболеванием, порадовали многих ее поклонников.

Но во многом улучшение произошло не только благодаря усилиям врачей и молитвам поклонников, пишет «Собеседник».

Еще одной причиной того, что исполнительницы роли «прекрасной няни» пошла на поправку, мог стать факт ограничения ею своего круга общения. В этом уверена московский экстрасенс, к которой обратилось за комментарием издание.

«Ее болезнь — следствие сильного сглаза. Насте всегда завидовали, причем даже близкие подруги, с которыми она общалась. В ее случае именно сглаз сделал свое дело — все вылилось в болезнь. Настя сама это прекрасно понимает. Я знаю, что в последнее время она резко ограничила свой круг общения, перестала принимать гостей. Это очень правильно. Сейчас ей нужно как можно меньше общаться с подругами. Среди них есть те, кто воздействует на нее негативно. Соответственно общение с ними сказывается на Насте, мягко говоря, не самым лучшим образом», — цитирует издание слова женщины, которую называет Таис Фиолетова.

Заворотнюк в данный момент полностью доверяет врачам и следует их рекомендациям. Впрочем, помимо официальной медицины, Фиолетова советует актрисе заряжаться и другими способами.

К примеру, съездить в путешествие, а также регулярно смотреть на свечи и на огонь — это поможет еще больше улучшить ее состояние.

«Дальше все зависит от окружения, которое вокруг Насти», — полагает экстрасенс.

По ее словам, как только стали отсеиваться лишние люди, сразу начались улучшения. А вот слухи об изменах супруга Заворотнюк Петра Чернышева Таис считает ложью.

Она убеждена, что Петр верен Заворотнюк на все двести процентов и даже не думал изменять ей.

«Все свои силы Петр направил на то, чтобы спасти любимую женщину. Конечно, впереди их еще ждут непростые моменты. Но они справятся. И Петр сделает все, чтобы у них все было хорошо», — резюмировала экстрасенс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Анастасии Заворотнюк проговорилась о планах матери.

Фото: gazeta.ru

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