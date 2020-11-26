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Шоу-бизнес

Анастасия Приходько оголилась в надежде на магию

14:52 26 ноября 2020
Приходько

Певица Анастасия Приходько, удивившая откровенными образами, опубликовала в Instagram очередное пикантное фото.

Молодая женщина сидит топлес на лужайке возле дома. Кроме сочного цвета травы и кустарника, в глаза бросается яркая помада Анастасии, разрезанный арбуз и алые спортивные брюки.

«Почему сиси у людей вызывают столько радости? Реально! Выкладываешь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси, вуаля прям магия! Магия сись какая-то! Все прям радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди», — написала певица.

Фанатам фото понравилось. Они признаются, что любят все снимки певицы.

Напомним, недавно Приходько впервые показала свой загородный особняк. Звезда пригласила в дом съемочную группу программы «Світське життя» и рассказала, как вместе с детьми готовится к Хэллоуину.

Фото Instagram/prykhodko_official

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