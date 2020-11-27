«Копия Королевой»: в Москве арестовали шантажистку, вымогавшую у Тарзана 2 миллиона рублей

В Москве Таганский районный суд арестовал до 24 января 2021 года жительницу Краснодарского края Антонину Саввидес, обвиняемую по делу о вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко, который не впервые подвергается угрозам со стороны особ, охочих до чужих денежек.

О задержании женщины сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Саввидес избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 января 2020 года», — заявила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Саввидес и ее предполагаемая сообщница Екатерина Колесниченко были задержаны 23 ноября в ходе оперативного эксперимента при передаче денег в ресторане «Тапчан» на ул. Сергия Радонежского. Изначально обеих задержанных после оформления протоколов отпустили под подписку о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как известно, 39-летняя Антонина Саввидес почти полтора месяца терроризировала стриптизера, требуя с него 2 миллиона рублей. Ее план был до безобразия прост: объявить Глушко, что много лет назад он бросил ее беременной, и чтобы экс-«любовница» держала рот на замке, ей нужно заплатить. Предприимчивая дама даже нашла «внебрачную дочь» — 21-летнюю студентку ГИТИСа Екатерину Колисниченко, с которой познакомилась в одном из столичных хостелов. В качестве доказательств родства Сергею Глушко предъявили родинки девушки на лице — мол, точно такие же, как у Тарзана.

Однако, муж Наташи Королевой, изрядно поднаторевший в секс-скандалах за последние месяцы, оказался не лыком шит:

Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

«Любовницу» задержали при передаче денег, а ее «дочь» нашли на следующий день. Так как роль младшей сообщницы была не столь очевидна, на время следствия ей разрешили остаться дома под подпиской о невыезде. Старшей шантажистке повезло меньше — ей грозит серьезный срок: от семи до 15 лет лишения свободы. Говорят, на преступление она пошла, чтобы расплатиться с просроченным кредитом.

Впрочем, пользователей соцсетей куда больше впечатлил другой момент: по мнению обывателей, Саввидес на фото в «клетке» оказалась очень похожа на Наташу Королёву, пишет КП.

«Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая», — цитирует издание комментарии пользователей в соцсетях.

Кроме того, оказалось, что эта история связана с недавним скандалом с изменой Тарзана. Молодая актриса Анастасия Шульженко, которая на всю страну предала огласке факт супружеской неверности Глушко, лично знакома с дамами-вымогательницами.

«Они названивали мне, просили о встрече. И в какой-то момент мы с ними встретились. Точно могу сказать: эти люди представляют собой угрозу как для Серёжи, так и для общества в целом. Они говорили страшные и ошеломляющие вещи, грозились уничтожить Серёжу. Зачем я это рассказываю? Я не хочу, чтобы этих женщин как-то связывали со мной», — рассказала Шульженко в своём Instagram.

Как заверила актриса, в этой ситуации она целиком и полностью на стороне Тарзана, и если он обратится к ней, поможет, чем сможет.

Сам же Тарзан ни историю с шантажистками, ни «помощь» любовницы, которая едва не разрушила его брак, никак не комментирует.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актриса Анастасия Шульженко, известная как разрушительница семьи Наташи Королевой и Тарзана, объявила, что тяжело заболела.

Фото: КП

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