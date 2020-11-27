Алла Пугачева показалась после бани без макияжа
Известная российская певица Алла Пугачева, часто публикующая свои фото в соцсетях, показала «банный образ».
Примадонна без макияжа в пушистом махровом халате и шапке для бани сделала селфи.
«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром», — подписала Пугачева фото, отметив, что снимок сделан в бане дома.
Поклонникам понравилась натуральная красота певицы.
Напомним, недавно Примадонна показала черно-белое фото с супругом Максимом Галкиным.
Фото Instagram/alla_orfey87
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