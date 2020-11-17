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Шоу-бизнес

Алла Пугачева выставила напоказ небритого мужа

13:34 17 ноября 2020
Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, недавно оставившая в Instagram грустный «осенний» пост, показала в Instagram черно-белое фото с супругом.

На снимке небритый Максим Галкин весело улыбается, а взгляд самой певицы задумчиво-загадочный.

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет. Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно». — так Пугачева подписала фото.


Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уже 19 лет вместе. Скоро пара будет отмечать фарфоровый юбилей. А пока семья Пугачевой-Галкина готовится к Новому году и уже украшает свой большой дом.

Фото Instagram/alla_orfey, radiokp.ru/

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