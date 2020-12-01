"Сочнее груши": "Дафа" Астафьева взволновала фанатов откровенными снимками в купальнике

Украинская певица и модель Даша Астафьева, любящая интриговать фанатов необычными снимками с «философским» подтекстом, решила «вернуться к классике» и опубликовала несколько «бесхитростных» фото в купальнике.

При этом бывшая модель Playboy приняла соблазнительные позы, которые как нельзя лучше показали ее аппетитные и завлекательные формы.

Свои фото девушка снабдила надписью, которая имитировала речь человека с вафелькой во рту.

«Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла! (с вафлей во рту). Тиффани и не снились такие завтраки)», — подписала она пост.

Поняв, что речь идет о том, что, дескать, пришла Даша и у нее небольшой завтрак, поклонники, в числе которых была и alina_baikova, принялись наперебой расхваливать остроумие и, конечно, волнительные изгибы тела девушки.

«Красотка», «Сочнее груши!», «Идеальная фигура у Дафы», «BESTовая.», «Богиня.это и так понятно», «Вот это красотище», «Какая божественная фигура», — пишут фолловеры певицы, приглашая ее продолжить «вафельную» серию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что даже представители такой профессии, как библиотекарь, могут быть весьма сексуальными,.если за дело берется Астафьева.

Фото: @da_astafieva

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