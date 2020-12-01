«Веселого, ироничного Ефремова больше не будет никогда»: артист написал жене своей жертвы

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП, написал письмо вдове погибшего в аварии Сергея Захарова, просив у нее прощения.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — цитирует письмо Ефремова ТАСС.

Отмечается, что актер признается, что не единожды брался за письмо, однако «никак не мог подобрать верные слова».

А «База» в Telegram размещает скан письма, полученного вдовой.

Ранее Ефремов написал письмо драматургу и сценаристу Виктору Шендеровичу, в котором рассказал о планах организовать тюремный театр. Однако, по словам артиста, есть немало препятствий. Так, есть сложности с репертуаром — в спектаклях должны быть лишь мужские роли, поскольку «женщин на зоне играть западло».

Фото Мосгорсуда.

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