Займет "блатную" должность: Ефремов сможет "неплохо подзаработать" в тюрьме

Направленный для отбывания наказания в белгородскую колонию актер Михаил Ефремов не будет пекарем или библиотекарем, как предполагалось ранее.

Уже в ближайшее время ему предложат достаточно солидную должность завклубом, передает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Связано это с тем, что уже в скором времени другой заключенный, который сейчас работает завклубом, должен выйти за свободу, в связи с чем место будет вакантным.

Журналисты отмечают, что в колонии должность завклуба называют «блатной», она неплохо оплачивается по местным меркам.

Так, если Ефремову удастся ею завладеть, то ежемесячно Михаил будет получать зарплату в размере 11 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Напомним, что на днях заслуженного артиста перевели из СИЗО в заключение, где отбывали свое наказание Кокорин и Мамаев. Одно время его вовсе «потеряли» в дороге, даже юристы не могли предположить, где находился звездный арестант.

Позже выяснилось, что Ефремов находится в изоляторе и ожидает распределения в отряд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что намереваясь создать в колонии тюремный театр, Михаил Ефремов столкнулся с неожиданным препятствием: возникли сложности с репертуаром.

Фото: МК

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