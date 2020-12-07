"Нет ничего святого": адвокат Ефремова рассказал, почему не уважает актера "как мужчину"

Осужденного российского актера Михаила Ефремова его бывший адвокат Эльман Пашаев назвал подонком и заявил, что артист ради того, чтобы не попасть в тюрьму, был готов «продать жену». Интервью с Эльманом Пашаевым показали на телеканале РЕН ТВ.

По словам адвоката, после слов Ефремова о жене, он перестал уважать актера «как мужчину».

«Когда нет для человека святого ничего — это самое страшное. Он мне говорил, что даже жену готов отдать, жену, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину. Я вам это под камерой говорю. Если это не так — пусть подает в суд, я полиграф пройду. Я на каждое свое слово готов пройти полиграф», — сказал Пашаев.

Пашаев подчеркнул, что не брал деньги у семьи Ефремова.

«Рубля не брал для защиты Ефремова», — сказал адвокат, пояснив, что должен был получить гонорар за определенный результат.

Пашаев также рассказал, что его удивили взаимоотношения в семье артиста. По его словам, жена Софья хотела, чтобы актер попал в тюрьму.

«Да она мне когда сказала, что „мне лучше быть вдовой“ — я чуть не охренел! Я говорю: „Боже, что за семья“… Потому что все имущество достанется, ячейка (в банке)», — пояснил актер.

Кроме того, адвокат вспомнил, что жена артиста отказывалась вызывать ему скорую помощь.

«Меня очень поразила Соня. Даже ему когда было плохо, скорую не вызывали… Я звоню Соне: «Сонь, вызывайте срочно «скорую» ему». Она говорит: «Я пока нахожусь в этом доме — здесь скорой не будет. Нет, я не хочу, чтобы мои дети видели это», — рассказал Пашаев.

Отвечая на вопрос, достаточно ли средств на счету Ефремова, чтобы жить безбедно, Пашаев заявил «это мало сказано».



Он также отметил, что семья Ефремова предлагала ему «подключить» людей, которые «помогут решить вопрос». По словам Пашаева, Ефремов хотел «со второго дня после ДТП избежать ответственности» и даже «предлагал нарушить закон». Более конкретно бывший адвокат пояснять не стал.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Сейчас Ефремов находится в колонии в Белгородской области и планирует создать там тюремный театр.

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