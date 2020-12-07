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Шоу-бизнес

Алибасова выписали из больницы, но он еще слаб

23:00 7 декабря 2020
Алибасов

Известного российского музыкального продюсера Бари Алибасова, который скоро снова станет отцом, выписали из больницы, куда он попал после передозировки виагрой.

Шоумен находится дома, соблюдает постельный режим и восстанавливает силы, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, передают РИА «Новости».

По словам Горжанкина, согласно результатам анализов, отравление этим препаратом присутствовало, однако повлиять могли и те лекарства, которые Алибасов пьет по назначению.

Напомним, Алибасов был госпитализирован 3 декабря. У продюсера резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире шоумена.

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