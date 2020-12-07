Алибасова выписали из больницы, но он еще слаб

Известного российского музыкального продюсера Бари Алибасова, который скоро снова станет отцом, выписали из больницы, куда он попал после передозировки виагрой.

Шоумен находится дома, соблюдает постельный режим и восстанавливает силы, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, передают РИА «Новости».



По словам Горжанкина, согласно результатам анализов, отравление этим препаратом присутствовало, однако повлиять могли и те лекарства, которые Алибасов пьет по назначению.

Напомним, Алибасов был госпитализирован 3 декабря. У продюсера резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире шоумена.

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