Неужели невеста? Брошенная Прилучным Муцениеце заинтриговала кадрами в свадебном платье

Пока российский актер Павел Прилучный проходит «курс реабилитации» в московской больнице в компании бывшей «папиной дочки» Мирославы Карпович, его бывшая жена Агата Муцениеце с детьми отдыхает на Мальдивах.

В своем Instagram 31-летняя актриса поделилась романтичным видео, снятым на берегу Индийского океана, пишет Teleprogramma.pro.

На нем женщина в белоснежном платье, расшитом кристаллами, идет по пляжу у самой кромки воды. В руках босоногая актриса держит букет цветов, еще один бутон красуется у нее в волосах. Прижимая к себе букет, Агата смущенно улыбается, словно счастливая невеста. Грациозно продефилировав перед камерой, актриса села на деревянные качели.

Поклонники приняли на «ура» клип, указав в комментариях, что белое платье Муцениеце очень напоминает свадебное.

«Неужели снова невеста? Я что-то пропустила?», «А кто жених?», «Какая красивая невеста», «Снова счастлива и без Прилучного», «Молодец, живи полной жизнью!», — пишут фолловеры.

В то же время другие фанаты обращают внимание на то, что на снимках и видео нет молодых мужчин — только Агата, дети и близкая подруга. А белое платье — просто удобный пляжный наряд, в котором удобно отдыхать на берегу океана.

При этом как первые, так и другие группы поклонников желают Агате счастья — «ведь жизнь одна», и прожить ее стоит весело и интересно, даже если и без Паши.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Агата Муцениеце смогла восхитить фанатов бедрами в мокром купальнике.

Фото: @agataagata

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