Неужели невеста? Брошенная Прилучным Муцениеце заинтриговала кадрами в свадебном платье
Пока российский актер Павел Прилучный проходит «курс реабилитации» в московской больнице в компании бывшей «папиной дочки» Мирославы Карпович, его бывшая жена Агата Муцениеце с детьми отдыхает на Мальдивах.
В своем Instagram 31-летняя актриса поделилась романтичным видео, снятым на берегу Индийского океана, пишет Teleprogramma.pro.
На нем женщина в белоснежном платье, расшитом кристаллами, идет по пляжу у самой кромки воды. В руках босоногая актриса держит букет цветов, еще один бутон красуется у нее в волосах. Прижимая к себе букет, Агата смущенно улыбается, словно счастливая невеста. Грациозно продефилировав перед камерой, актриса села на деревянные качели.
Поклонники приняли на «ура» клип, указав в комментариях, что белое платье Муцениеце очень напоминает свадебное.
«Неужели снова невеста? Я что-то пропустила?», «А кто жених?», «Какая красивая невеста», «Снова счастлива и без Прилучного», «Молодец, живи полной жизнью!», — пишут фолловеры.
В то же время другие фанаты обращают внимание на то, что на снимках и видео нет молодых мужчин — только Агата, дети и близкая подруга. А белое платье — просто удобный пляжный наряд, в котором удобно отдыхать на берегу океана.
При этом как первые, так и другие группы поклонников желают Агате счастья — «ведь жизнь одна», и прожить ее стоит весело и интересно, даже если и без Паши.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Агата Муцениеце смогла восхитить фанатов бедрами в мокром купальнике.
Фото: @agataagata15
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