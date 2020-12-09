Получила "путевку в порно": украинская певица позировала в ванной полностью голой

Украинская певица Оля Цибульская продолжает войну с хейтерами и опубликовала в Instagram очередной пикантный снимок.

На нем она позирует, лежа в ванне, абсолютно голой.

Конечно, как замужняя дама, Оля стыдливо прикрыла интимные места маленьким розовым полотенечком.

Кроме того, перед тем, как залезть в ванную, она сделала себе красивенькую прическу и легкий макияж, подчеркнув глаза.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что поклонники написали ей массу приятных комплиментов.

«Красотка! Глазиша», «Красуня», «Дівчинка-красунька!)», «Шикарная», «Ты здесь как кошечка», «Вы прям куколка», «Вы красивая и молодая, и правильно, что этим пользуетесь», «Щикарнючая», «Очень нежное и милое лицо Оленьки!», — расточали похвалы фанаты.

Само собой, не обошлось и без недоброжелателей.

«Тобі дорога в порно індустрію, а не в музику», — написал одинокий хейтер.

Но, вероятно, именно ему, а также еще 24 людям, лайкнувшим комментарий, и предназначался пост — дескать, смотрите и завидуйте!

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Оля Цибульская рассказала, с кем в прошлом изменила отцу своего ребенка. Оказалось, что шесть лет назад у нее случился роман с бывшим участником проекта «Танці з зірками» Александром Прохоровым.

Фото: @cybulskaya

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