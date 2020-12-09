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Шоу-бизнес

«Дважды банил YouTube»: Макс Барских раскрыл скандал с клипом

11:53 9 декабря 2020
Макс Барских

Певец Макс Барских, который недавно поделился с поклонниками новым горячим видео со съемок клипа Silence, посетовал на то, что его новый клип «Хочу танцевать» банили на YouTube.

«А вы знаете, что клип дважды банил YouTube? Ведь на него было очень много жалоб, хотя, как по мне, он безобиден и дарит очень сочное настроение!» — пишет Макс Барских в Instagram.

Этот пост он проиллюстрировал кадром из клипа, где Барских обнимает партнершу, обнаженная грудь которой прикрыта лишь ее волосами. И его рукой.

Ранее певец рассказал, как написал песню «Имена» к украинскому эротическому фильму «La Plage». По словам Макса Барских, трек был записан в номере отеля в Амстердаме под впечатлением от спонтанной встречи: «Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни…»

Фото Макса Барских из соцсетей.

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