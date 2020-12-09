«Безответственный и глупый человек»: скандальное заявление Петросяна возмутило пасынка Джигарханяна

Скандальное заявление Евгения Петросяна о страшных муках Армена Джигарханяна перед смертью шокировало и возмутило его близких. Пасынок актера Степан Джигарханян резко высказался по поводу заявления 75-летнего юмориста.

«Евгений Ваганович позволил себе возмутительную ложь в адрес людей, обеспечивавших лечение и уход за А.Б. Джигарханяном в последние дни и недели его жизни. При том, что никогда не был близким другом А. Джигарханяна, не был вхож в дом, последние 10−15 лет видел его едва ли пару раз и уж тем более не общался с его медперсоналом.

Никак не ожидал, что Евгений Петросян с такой патетикой пустится тиражировать бабьи сплетни о «пролежнях 4й степени… гниении заживо… и смерти в муках, в болях», — возмутился Степан на своей странице в Instagram.

Дабы развеять все слухи, он принял участие в программе «Пусть говорят», в которой высказал свою точку зрения. Он подчеркнул, что по заключению медиков Джигарханян умер из-за «отказа почек на фоне обострения сахарного диабета», а не от пролежней, как заявил Петросян.

«Такого откровенного бреда, явно подсказанного со стороны, из уст Петросяна мне еще слышать не приходилось. Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания. Ясно, с чьих слов Петросян „юмору“ набрался. Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов», — заявил Степан и добавил, что отец находился в клинике под присмотром врачей, рядом с ним все время находились жена и сиделка.

Напомним, Евгений Петросян нарушил молчание и дал несколько интервью на российском ТВ. Откровенничая, он заявил, что Армен Джигарханян в последнее время был лишен надлежащего ухода и внимания, якобы он умирал в страшных болях, гнил заживо.

Друг семьи актера Артур Согомонян назвал слова Петросяна ложью.

Фото Instagram.com/st_jigar, petrosyanevgeny

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