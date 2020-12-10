"На словах ты Лев Толстой": возлюбленная Алибасова требует ампутировать ему пенис

После недавнего случая с Бари Алибасовым, когда он оказался в больнице из-за передозировки виагрой, близкие начали всерьез беспокоиться о здоровье продюсера и предлагать свои «рецепты» дальнейшего устройства его жизни.

Одна из женщин, считающих себя ответственной за здоровье Бари — бизнесвумен Ляна Фридман, его бывшая возлюбленная, пишет «Собеседник».

По ее мнению, чтобы избежать повторения критических ситуаций в будущем, нужно ампутировать ему мужское достоинство.

«Только хотела порадоваться, что Барику молодая попалась, — возмущается Ляна. — А он, оказывается, таблетки с ней принимал. Это как в пословице: «На словах ты Лев Толстой, а на деле хрен простой».

Навещать Алибасова в больнице Ляна не собирается. И считает, что медикам не нужно с Бари церемониться.

«Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно, — считает Фридман. — И отдать студентам медицинских вузов на изучение. У них, насколько я знаю, всегда нехватка органов. А самому Бари стоит вернуться к Федосеевой-Шукшиной. Она будет спокойна, что с ней он останется до конца дней и не будет больше попадать в приключения с молодыми. А то таблетки его заставили поверить в себя!»

Ляна считает, что возбуждающие препараты Алибасов стал принимать из-за перенесенного стресса. Мол, жизнь с Федосеевой-Шукшиной не сахар.

При этом Ляна гордится, что, с ней Бари никаких таблеток не принимал.

«Со мной все было естественно, — уверяет Фридман. — Моя внешность и харизма так на него действовали, что он не думал ни о каких препаратах. Нам в них просто не было надобности! «

Издание отмечает, что проблемы с потенцией у Бари возникли, судя по всему, давно. По словам журналиста Дениса Сорокина, Алибасов предпринимал все усилия, чтобы его не покидала мужская сила.

«Он признался, что „агрегат“ у него работает благодаря китайской медицине. Бари регулярно ходил на иголки», — рассказывает Денис.

Ранее «ФАКТЫ» писали, в команде Алибасова считают, что в его проблемах виновата обезьяна — из-за ее шалостей продюсер перепутал таблетки, и в результате оказался в больнице.

.Фото: rbc.ru

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