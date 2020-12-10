«Я не буду седой»: Олег Винник показал видео с женой

Супруга Олега Винник Таисия Сватко, с которой у певца есть взрослый сын, «примерила» роль его матери, спев с ним хит «Мати каже правду». Видео выложили в YouTube-канал певца 9 декабря.

На самом деле ролик представляет собой часть большого концерта в Киеве во Дворце спорта, который состоялся в 2019 году.

Таисия Сватко «Таюне» традиционно выступает на бэк-вокале. На 2:52 Винник затихает, и тогда вступает Таюне: «Я не буду сива».

Скрин видео

Напомним, в октябре певица неожиданно призналась, что тяжело переболела коронавирусом.

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