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Шоу-бизнес

Наташа Королева приняла роды

9:24 10 декабря 2020
Королева и аборигены

Певица Наташа Королева, после скандала с изменой мужа Тарзана уехавшая из Москвы «на острова», чтобы пожить в «племени аборигенов», приняла роды.

Певица, написавшая об этом в Instagram, не рассказывала, на какой именно остров она отправилась, однако сообщила, что жила в племени Бома (в Википедии пишут, что племя Бома (Бумо) проживает в Нигерии, — Авт.), где «добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды».

«Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле, преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья и сделать важные для себя выводы», — признается Королева.

Напомним, что недавно в Москве суд арестовал жительницу Краснодарского края Антонину Саввидес, которая вымогала деньги у Тарзана и называла себя бывшей любовницей Сергея Глушко, от которого у нее якобы родилась дочь.

Фото Наташий Королевой из соцсетей.

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